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    Мартен Фуркад: «Каждая победа приближает меня к рекорду Бьорндалена»

    Теги Кубок мира сборная Франции Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    «Хорошо выиграть гонку в финишном спурте, но всегда еще лучше выиграть до него.

    Что случилось сегодня с твоей стрельбой?

    – Не знаю. Должен сказать, что три рубежа были очень хороши, и я не могу понять, что случилось на второй лежке, мне нужно поговорить с моим тренером.

    Но сегодня шел сильный снег, и сосредоточиться на мишени было не так просто, как казалось. Не могу объяснить стрельбу на втором рубеже, но первая лежка и две стойки были вполне хороши.

    Ты много отрабатываешь на тренировке смену темпа во время гонки? Твои атаки очень опасны для соперников…

    – Да, мне нравится это делать. Многие спортсмены предпочитают держаться своего темпа, но я выиграл эту гонку уже перед последним кругом, потому что когда я выхожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, этот отрыв слишком велик, чтобы его можно было отыграть.

    Так что думаю, что эта стратегия сегодня сработала», – сказал Фуркад в эфире NRK.

    «Каждая победа приближает меня к рекорду Бьорндалена из 12 выигранных гонок за сезон. Мне осталось две победы. Это звучит легко, но легко не будет.

    Два промаха на второй лежке почти стоили мне победы в гонке. Я немного разочарован этим, но постараюсь выступить лучше в Антхольце», – цитирует Фуркада L’Equipe.

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