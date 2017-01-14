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    Мартен Фуркад: «Есть цель – побить рекорд Бьорндалена по победам за сезон»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии сборная Франции рекорды Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что хочет улучшить достижение норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед за сезон.

    «У меня комфортное преимущество перед пасьютом, но в биатлоне время зарабатывается медленно, а теряется быстро. Я думаю только о ближайшей гонке, хотя у меня есть и другие цели, например, рекорд Бьорндалена по количеству побед за сезон.

    Такие маленькие вызовы помогают мне не терять концентрацию и оставаться скромным, когда увеличивается мое преимущество над соперниками в общем зачете, потому что в биатлоне все меняется очень быстро», – сказал Фуркад.

    В сезоне-2004/05 у Бьорндалена было 12 побед. В этом сезоне Фуркад выиграл 9 гонок.

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