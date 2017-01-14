Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что хочет улучшить достижение норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед за сезон.

«У меня комфортное преимущество перед пасьютом, но в биатлоне время зарабатывается медленно, а теряется быстро. Я думаю только о ближайшей гонке, хотя у меня есть и другие цели, например, рекорд Бьорндалена по количеству побед за сезон.

Такие маленькие вызовы помогают мне не терять концентрацию и оставаться скромным, когда увеличивается мое преимущество над соперниками в общем зачете, потому что в биатлоне все меняется очень быстро», – сказал Фуркад.

В сезоне-2004/05 у Бьорндалена было 12 побед. В этом сезоне Фуркад выиграл 9 гонок.