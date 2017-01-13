Норвежский биатлонист Тарьей Бо рассказал о своей болезни, по причине которой до сих пор не выступал в текущем сезоне.

«Проблемы с дыханием появляются снова и снова. Они стали регулярными. Это все началось еще десять лет назад, когда у меня в доме в Лиллехаммере появилась какая-то плесень. Не знаю, связаны ли как-то эти события.

Вирус TWAR в 2012 году был ужасен. Сейчас все было не так плохо, но диагноз мне так и не ставят. И это точно не астма – я проверялся в сентябре.

Я обязательно вернусь и покажу все, на что способен. Многие очень тяжело возвращаются после болезней, но у меня все наоборот. У появляются дополнительные энергия и мотивация. Сдаваться просто неприемлемо для меня», – сказал Бо.