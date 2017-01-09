Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал изменения в составе команды на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«На этапе Кубка мира в Рупольдинге, как и обговаривали ранее, мы включим в состав Викторию Сливко. Планируем, что она будет стартовать в эстафете. Мужскую команду пополнит Алексей Волков. Кроме того, в Рупольдинге будет стартовать Евгений Гараничев.

Юрий Шопин поедет на следующий этап Кубка IBU – там будет индивидуальная гонка, мы хотим посмотреть на него в этой дисциплине. Возможно, он вернется на Кубок мира уже в Антхольце – все будет зависеть от его состояния», – сказал Касперович.

«Алексей Волков, как мы планируем, будет стартовать в эстафете. По остальным участникам эстафеты мы примем решение 10-го января.

Будем решать, где Елисееву стартовать, где пропускать, чтобы можно было подвести спортсмена к чемпионату мира. Посмотрим в Рупольдинге его функциональное состояние, сделаем биохимический анализ, чтобы ни в коем случае не перегрузить Матвея», – добавил главный тренер.