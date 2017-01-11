Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление на финишном этапе эстафеты в немецком Рупольдинге.

Напомним, что россияне стали вторыми, на финише Бабиков уступил норвежцу Эмилю Хегле Свенсену.

«Стараюсь с этим справляться, ведь был нормальный отрыв, нормальное время. Не ожидал, что так получится на последнем круге. Думал, что смогу сохранить преимущество, но не получилось. Свенсен сегодня был сильнее.

Что чувствовал на финише? Это ощущения не передать, и надеюсь, что люди такое не испытают. Ноги начинают болеть, сковываться и ничего нельзя сделать. В какой-то момент понимаешь, что уже не можешь составить конкуренцию сильному сопернику, когда он обходит тебя.

Команда меня поддержала. Шипулин сказал, что был в такой ситуации и не нужно расстраиваться. Когда я наберу свою лучшую форму, никто не увидит от меня таких послаблений», – сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».