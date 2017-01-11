Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как сложилась эстафета на Кубке мира в Рупольдинге.

«Гонкой более-менее доволен, не сказал бы, что прошел на «отлично», но на твердую «четверку», может быть, даже с небольшим плюсом. Ошибка была на лежке, из-за этого пришлось сильно включаться, чтобы отыгрывать ногами.

Но ничего, доволен. Сегодня проработался, уже чуть полегче, чем в Оберхофе. Надеюсь, что дальше все будет только увеличиваться.

Сегодня бежал второй этап, это другая тактика. На последнем этапе распределяю силы, чтобы хватило на финиш. Здесь же приходится упираться до конца, за каждую секунду, потому что впереди еще два этапа. И очень важно работать не для себя, а для команды», – сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».

Также лидер сборной прокомментировал выступление Антона Бабикова на последнем этапе.

«В поддержку Антону Бабикову скажу: конечно, ему было сегодня психологически тяжело. Хотя он говорит, что не волновался. Я его пытался всячески поддержать. Думаю, у него самая большая проблема была сегодня в голове.

Я ловил такое же состояние на Олимпиаде в Ванкувере, когда последний круг еле доезжал. Антон сегодня объяснил свое состояние примерно так же. Поговорим с ним еще сегодня вечером. Главное, чтобы он не забивал себе этим голову, и все будет отлично», – цитирует Шипулина сайт СБР.