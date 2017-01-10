Леонид Гурьев: «Слова Бегю о Логинове – обычное высказывание проигравшего человека»
Старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев поделился мнением о словах француза Аристида Бегю о российском биатлонисте Александре Логинове.
«Давайте тогда уж всех называть мошенниками! Логинов отбыл дисквалификацию согласно правилам. В чем он виноват? Ни в чем! Было нарушение, за которое он понес соответствующее наказание и снова вышел на старт. Что же ему, теперь не выступать?
Это обычное высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь! Не стоит на это обращать внимание», – сказал Гурьев.
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