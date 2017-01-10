Старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев поделился мнением о словах француза Аристида Бегю о российском биатлонисте Александре Логинове.

«Давайте тогда уж всех называть мошенниками! Логинов отбыл дисквалификацию согласно правилам. В чем он виноват? Ни в чем! Было нарушение, за которое он понес соответствующее наказание и снова вышел на старт. Что же ему, теперь не выступать?

Это обычное высказывание проигравшего человека, который пытается развести какую-то грязь! Не стоит на это обращать внимание», – сказал Гурьев.