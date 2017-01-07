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    Кубок IBU. Спринт. Симон победила, Виролайнен – 2-я, Слепцова – 26-я

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    Французская биатлонистка Жюли Симон сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло выиграла спринт, россиянка Дарья Виролайнен заняла 2-е место.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Мартелло, Италия

    Женщины

    Спринт

    1. Жюли Симон (Франция) – 24.32,6 (1+0)
    2. Дарья Виролайнен (Россия) – 17,6 (0+3)
    3. Байба Бендика (Латвия) – 22,1 (1+1)
    4. Виктория Сливко (Россия) – 26,7 (0+1)
    4. Светлана Миронова (Россия) – 26,7 (0+4)
    6. Леа Йоганидесова (Чехия) – 30,1 (0+0)
    7. Ирина Старых (Россия) – 34,6 (1+1)
    8. Кристина Ридер (Австрия) – 52,8 (1+0)
    9. Кристина Ильченко (Беларусь) – 54,7 (2+2)...
    13. Анна Никулина (Россия) – 1.01,2 (3+2)...
    26. Светлана Слепцова (Россия) – 2.06,2 (3+2)...
    31. Дениз Херманн (Германия) – 2.38,8 (1+3)

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