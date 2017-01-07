Французская биатлонистка Жюли Симон сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло выиграла спринт, россиянка Дарья Виролайнен заняла 2-е место.

Кубок IBU

4-й этап

Мартелло, Италия

Женщины

Спринт

1. Жюли Симон (Франция) – 24.32,6 (1+0)

2. Дарья Виролайнен (Россия) – 17,6 (0+3)

3. Байба Бендика (Латвия) – 22,1 (1+1)

4. Виктория Сливко (Россия) – 26,7 (0+1)

4. Светлана Миронова (Россия) – 26,7 (0+4)

6. Леа Йоганидесова (Чехия) – 30,1 (0+0)

7. Ирина Старых (Россия) – 34,6 (1+1)

8. Кристина Ридер (Австрия) – 52,8 (1+0)

9. Кристина Ильченко (Беларусь) – 54,7 (2+2)...

13. Анна Никулина (Россия) – 1.01,2 (3+2)...

26. Светлана Слепцова (Россия) – 2.06,2 (3+2)...

31. Дениз Херманн (Германия) – 2.38,8 (1+3)