Кубок IBU. Спринт. Симон победила, Виролайнен – 2-я, Слепцова – 26-я
Французская биатлонистка Жюли Симон сегодня на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло выиграла спринт, россиянка Дарья Виролайнен заняла 2-е место.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Женщины
Спринт
1. Жюли Симон (Франция) – 24.32,6 (1+0)
2. Дарья Виролайнен (Россия) – 17,6 (0+3)
3. Байба Бендика (Латвия) – 22,1 (1+1)
4. Виктория Сливко (Россия) – 26,7 (0+1)
4. Светлана Миронова (Россия) – 26,7 (0+4)
6. Леа Йоганидесова (Чехия) – 30,1 (0+0)
7. Ирина Старых (Россия) – 34,6 (1+1)
8. Кристина Ридер (Австрия) – 52,8 (1+0)
9. Кристина Ильченко (Беларусь) – 54,7 (2+2)...
13. Анна Никулина (Россия) – 1.01,2 (3+2)...
26. Светлана Слепцова (Россия) – 2.06,2 (3+2)...
31. Дениз Херманн (Германия) – 2.38,8 (1+3)
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