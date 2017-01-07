Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что не верит в то, что россиянки Ольга Вилухина и Яна Романова могли употреблять допинг в Сочи-2014.

«В интервью немецкому изданию я сказал, что, во-первых, хочу увидеть факты. Я не верю ничему, пока не увижу доказательств – что – правда, а что – нет.

Второе, я сказал, что верю, что мои спортсменки не причастны к допингу. Я на сто процентов верю своим спортсменкам. Если же они виновны, то тогда вам нужно подумать над своим поведением и пропустить одну Олимпиаду.

А что я скажу Романовой? У нее все тесты отрицательные. Кто поменял ее пробирки? Я переписывался с Яной, но это личное. И с Вилухиной тоже.

И я им верю, буду очень расстроен, если подозрения подтвердятся. Я уверен, что они чисты», – сказал Пихлер в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».