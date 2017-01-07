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    Вольфганг Пихлер: «Уверен, что Вилухина и Романова чисты»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг Яна Романова Ольга Вилухина Вольфганг Пихлер

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер заявил, что не верит в то, что россиянки Ольга Вилухина и Яна Романова могли употреблять допинг в Сочи-2014.

    «В интервью немецкому изданию я сказал, что, во-первых, хочу увидеть факты. Я не верю ничему, пока не увижу доказательств – что – правда, а что – нет.

    Второе, я сказал, что верю, что мои спортсменки не причастны к допингу. Я на сто процентов верю своим спортсменкам. Если же они виновны, то тогда вам нужно подумать над своим поведением и пропустить одну Олимпиаду.

    А что я скажу Романовой? У нее все тесты отрицательные. Кто поменял ее пробирки? Я переписывался с Яной, но это личное. И с Вилухиной тоже.

    И я им верю, буду очень расстроен, если подозрения подтвердятся. Я уверен, что они чисты», – сказал Пихлер в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

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