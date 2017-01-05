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    Александр Тихонов: «Пихлер – моральный урод»

    Теги Александр Тихонов Вольфганг Пихлер

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал позицию немецкого тренера Вольфганга Пихлера отстранить Россию от Игр-2018.

    «Пихлер – моральный урод. Я знаю его около 45 лет. Он, еще будучи юнцом бегал за нами и учился уму-разуму. Я даже был знаком с его отцом и братом, который сейчас работает бургомистром в Германии. Исходя из этого, напрашивается лишь один вывод – в семье не без урода.

    Пусть лучше расскажет, сколько он у нас заработал и платил ли он налоги. А что он дал нам? Это ведь Пихлер готовил сборную к Сочи. Более безграмотного и непрофессионального специалиста я не знаю.

    Нас просто-напросто возят лицом по грязному столу, и мы сами признаем свою вину, но никто к ответственности не привлечен – виноватых нет. Почему никто не поговорил по этому поводу с Прохоровым, Кущенко, Паком? Ведь именно они пригласили Пихлера», – считает Тихонов.

    «Выходной? Но мне нужен пенициллин сейчас, поэтому я и звоню». Чем крут Пихлер

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