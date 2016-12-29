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    Габриэла Коукалова: «Надеюсь, единственным последствием падения останется пятая точка бабуина»

    Теги Михал Шлезингр Рождественская гонка фото сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о последствиях падения во время «Рождественской гонки».

    «Неудачное выступление на огневом рубеже и падение на спуске в «Рождественской гонке» будет мне в наказание за то, что не написала ничего после этапа Кубка мира в Нове Место, не пожелала вам хороших праздников.

    Очень жаль, что испортила гонку для Боушека (прозвище Михала Шлезингра – прим. Sports.ru) . Я просто надеюсь, что единственным последствием падения останется пятая точка бабуина, потому что то, что скрывается подо льдом, выглядит еще хуже», – написала Коукалова.

    Напомним, что чешская пара заняла в гонке 7-е место.

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