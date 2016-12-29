Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о последствиях падения во время «Рождественской гонки».

«Неудачное выступление на огневом рубеже и падение на спуске в «Рождественской гонке» будет мне в наказание за то, что не написала ничего после этапа Кубка мира в Нове Место, не пожелала вам хороших праздников.

Очень жаль, что испортила гонку для Боушека (прозвище Михала Шлезингра – прим. Sports.ru) . Я просто надеюсь, что единственным последствием падения останется пятая точка бабуина, потому что то, что скрывается подо льдом, выглядит еще хуже», – написала Коукалова.

Напомним, что чешская пара заняла в гонке 7-е место.