Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал заявления нескольких стран о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Напомним, что за бойкот выступили федерации биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании.

Вчера Союз биатлонистов России (СБР) вернул IBU право на проведение чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени.

«Тот факт, что некоторые страны угрожали бойкотом соревнований, не заслуживает высокой оценки. Не знаю, почему они так поступили. Понимаю, что многие думают, что подобного рода атаки – не самый верный путь.

Заявления о бойкоте не повлияло на решения, которые мы приняли», – отметил Бессеберг.

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