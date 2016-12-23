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    Андерс Бессеберг: «Не знаю, зачем некоторые страны объявили о бойкоте турнира в Тюмени, но это не повлияло на решения IBU»

    Теги Кубок мира СБР IBU Андерс Бессеберг Союз биатлонистов Норвегии Союз биатлонистов Чехии Федерация биатлона Великобритании

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал заявления нескольких стран о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

    Напомним, что за бойкот выступили федерации биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании.

    Вчера Союз биатлонистов России (СБР) вернул IBU право на проведение чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени.

    «Тот факт, что некоторые страны угрожали бойкотом соревнований, не заслуживает высокой оценки. Не знаю, почему они так поступили. Понимаю, что многие думают, что подобного рода атаки – не самый верный путь.

    Заявления о бойкоте не повлияло на решения, которые мы приняли», – отметил Бессеберг.

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