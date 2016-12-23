Андерс Бессеберг: «Не знаю, зачем некоторые страны объявили о бойкоте турнира в Тюмени, но это не повлияло на решения IBU»
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал заявления нескольких стран о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
Напомним, что за бойкот выступили федерации биатлона Чехии, Норвегии и Великобритании.
Вчера Союз биатлонистов России (СБР) вернул IBU право на проведение чемпионата мира среди юниоров в Острове и этапа Кубка мира в Тюмени.
«Тот факт, что некоторые страны угрожали бойкотом соревнований, не заслуживает высокой оценки. Не знаю, почему они так поступили. Понимаю, что многие думают, что подобного рода атаки – не самый верный путь.
Заявления о бойкоте не повлияло на решения, которые мы приняли», – отметил Бессеберг.
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