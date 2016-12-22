Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству в вопросах антидопинговой работы.

«Вы знаете, что в основе лежат обвинения в наш адрес – якобы в России имело место попустительство в системе приема допинга. Мы решительно отвергаем эти обвинения.

Но вместе с тем президент акцентировал необходимость полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной системы по недопущению использования допинга», – сказал Песков.