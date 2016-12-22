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    Дмитрий Песков: «Готовы к взаимодействию по борьбе с допингом, но решительно отрицаем все обвинения»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству в вопросах антидопинговой работы.

    «Вы знаете, что в основе лежат обвинения в наш адрес – якобы в  России имело место попустительство в системе приема допинга. Мы решительно отвергаем эти обвинения.

    Но вместе с тем президент акцентировал необходимость полного взаимодействия с международными организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной системы по недопущению использования допинга», – сказал Песков.

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    Кто виноват, что Россию постоянно ловят на допинге?

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