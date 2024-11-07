Молодые из «Виллы» – без спонсора в ЛЧ на груди. В чем причина?

Новые законы в Брюгге.

«Астон Вилла» комично проиграла в гостях «Брюгге» (0:1). Защитник Тайрон Мингз заработал нелепый пенальти , остановив мяч рукой в штрафной, полагая, что игра на паузе.

Внимание соцсетей зацепила и деталь у замен Эмери: Джон Дуран и Коста Неделькович играли в другой форме – без логотипа спонсора .

В Бельгии ограничили букмекеров – ставки только с 21 года

Титульный спонсор «Астон Виллы» – букмекерская компания Betano. В Бельгии нет запрета на азартные игры, но власти в последнее время усиливают контроль в отношении ставок на спорт. В частности, в сентябре был повышен возрастной порог для игры: правительство объявило пари легальными только с 21 года на фоне растущей лудомании среди молодежи .

Закон официально вступил в силу во второй половине сентября 2024-го.

Дурану – 20 лет, Недельковичу – 18. Получается, молодые игроки не могут рекламировать ставки и выходить на поле с логотипом букмекера . Остальные футболисты в составе гостей, включая 22-летнего таланта Моргана Роджерса, возрастной ценз уже преодолели, поэтому играли в форме со спонсором.

Вроде бы все сходится, но почему тогда защитники «Брюгге» Роберто Сейс и Йоэль Ордонес, вышедшие в стартовом составе, были в футболках с букмекером Unibet? А здесь работает послабление для местных команд: в Бельгии пока лишь частичный запрет в рамках переходного периода. До конца 2024 года спортивным клубам позволили не убирать логотипы легальных компаний с центральной части формы.

Ранее «Астон Вилле» доводилось прятать спонсора из-за законов в разных странах. Руководство использует такой прием: вместо Betano на форме появляется логотип Acorns – благотворительного фонда, сосредоточенного на помощи детским хосписам.

Клуб изящно закрывает вопрос о смене спонсора важной рекламой. В последний раз с Acorns «Астон Вилла» отыграла в Швейцарии против «Янг Бойз».

Похожий случай с формой был в Англии: 16-летний юниор «Мидлсбро» играл без лого Unibet

Летом 2023 года 16-летний Фин Картрайт дебютировал за «Мидлсбро». Парень вышел на поле в официальном матче без логотипа Unibet. Теперь же, когда про игрока пишут в английской прессе, то обязательно вспоминают случай с футболкой. Кстати, у Картрайта все неплохо – полузащитник подписал первый взрослый контракт в августе 2024 года.

Юный защитник «Виллы» Неделькович в среду дебютировал в Лиге чемпионов. На память тоже останется особенная футболка, хотя клуб и потонул в Брюгге.

Ставочная вики на Спортсе

Фото: East News /Cal Sport Media via AP Images; James Heaton, Panoramic//Keystone Press Agency/Global Look Press