Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»

Легенда НБА не разделяет критику в адрес ШГА из-за фолов.

Член Зала славы Реджи Миллер не согласен с критикой в адрес лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александра, которого обвиняют в симуляциях с целью как можно чаще вставать на линию.

«Я не согласен. Не разделяю такое мнение. Что вообще означает это «провоцирование фолов»? Мы не говорили такого про Майкла Джордана , а он подходил с линии более 10 раз за игру. Джеймс Харден в той же категории, тоже по 10 раз в среднем. Яннис. Так что я не совсем понимаю, о чем речь.

Ты играешь в баскетбол и пытаешься воспользоваться любыми правилами или тем, как судят эту игру. Новый матч, новый подход, все меняется каждый вечер. Я понимаю, что существует общее мнение о том, как все должно происходить. Но в каждом матче разные судьи. Не могу сказать, что он занимается каким-то особым видом манипуляции.

Он просто находится в атакующем режиме, идет в проходы и так далее. Какие-то свистки вызывают вопросы? Конечно, да! Но я не понимаю, почему все так сосредоточились именно на нем, все время обсуждают его. Вчера Джейлен Браун, который тоже критиковал нынешнюю систему, бросил 21 штрафной (смеется).

Браун научился у него? Ну так давайте тоже, учитесь и подстраивайтесь. Учитесь и подстраивайтесь, вот что надо делать», – сказал Миллер.