  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Реджи Миллер: «Не понимаю, почему все выделяют Шэя в ситуации с фолами. Джордан тоже вставал на линию по 10 раз. Учитесь делать то же самое»
12

Легенда НБА не разделяет критику в адрес ШГА из-за фолов.

Член Зала славы Реджи Миллер не согласен с критикой в адрес лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александра, которого обвиняют в симуляциях с целью как можно чаще вставать на линию.

«Я не согласен. Не разделяю такое мнение. Что вообще означает это «провоцирование фолов»? Мы не говорили такого про Майкла Джордана, а он подходил с линии более 10 раз за игру. Джеймс Харден в той же категории, тоже по 10 раз в среднем. Яннис. Так что я не совсем понимаю, о чем речь.

Ты играешь в баскетбол и пытаешься воспользоваться любыми правилами или тем, как судят эту игру. Новый матч, новый подход, все меняется каждый вечер. Я понимаю, что существует общее мнение о том, как все должно происходить. Но в каждом матче разные судьи. Не могу сказать, что он занимается каким-то особым видом манипуляции.

Он просто находится в атакующем режиме, идет в проходы и так далее. Какие-то свистки вызывают вопросы? Конечно, да! Но я не понимаю, почему все так сосредоточились именно на нем, все время обсуждают его. Вчера Джейлен Браун, который тоже критиковал нынешнюю систему, бросил 21 штрафной (смеется). 

Браун научился у него? Ну так давайте тоже, учитесь и подстраивайтесь. Учитесь и подстраивайтесь, вот что надо делать», – сказал Миллер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Dan Patrick Show
logoДжейлен Браун
logoРеджи Миллер
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoМайкл Джордан
logoШэй Гилджес-Александер
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какая же база🤝
"Джеймс Харден в той же категории" - так про Хардена говорили еще и похуже чем про Шая
Если бы Шэя под кольцом лупили, как Джордана, то из-за штрафных каждая игра Оклахомы на сутки бы растягивалась
Так штрафные убивают интерес к игре. Мало что реклама каждый раз, постоянные перерывы. Так еще и фолы, которые тянут время еще дольше.
Так еще и было бы что-то помимо штрафных. У того же Джордана было в движениях что-то завораживающее, какой-то ритм. Ты знал что он как игрок лучший. Тот же Кобе из того же материала.
Ответ Projects User
Оба аргумента странные.
"Штрафные убивают интерес к игре" никак не объясняет, почему прилетает только Шаю, который даже не лидер по штрафным в этом сезоне, насколько я помню.
"Что-то помимо штрафных" как будто намекает, что Шай забивает только штрафными, но он просто самый стабильный атакующий игрок, 4 года набирает больше 30 очков. И если даже 10 из них штрафными, то 20 других - нет. И если вы действительно хотите сказать, что Шая критикуют за большое количество штрафных потому что в его движениях нет чего-то завораживающего, какого-то ритма, то тут явно что-то не так.
Просто дело не только в количестве, а в качестве) когда на тебя прыгают двое из чужой команды и ты встаешь по 10 раз это одно, а когда ты сам как уж на сковороде и получаешь фантомные фолы- ну наверное поэтому и критикуют)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
