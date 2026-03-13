«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на вторую строчку, Лука Дончич – четвертый

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Рейтинг кандидатов на главную индивидуальную награду «регулярки» претерпел серьезные изменения на этой неделе. Неудачи «Денвера » отбросили Николу Йокича на 3-ю строчку. Его место занял форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма . Француз, однако, пропустил очную встречу с сербом из-за травмы.

«Лейкерс » выиграли 4 матча подряд и 7 из последних 10. Разыгрывающий Лука Дончич продолжает лидировать по результативности в сезоне. Сочетание этих факторов вернуло словенца в Топ-5.

Кавай Ленард и Джейлен Джонсон вытеснили Кевина Дюрэнта и Джейлена Брансона из десятки лучших.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: