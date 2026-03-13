«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на вторую строчку, Лука Дончич – четвертый

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Рейтинг кандидатов на главную индивидуальную награду «регулярки» претерпел серьезные изменения на этой неделе. Неудачи «Денвера» отбросили Николу Йокича на 3-ю строчку. Его место занял форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Француз, однако, пропустил очную встречу с сербом из-за травмы.

«Лейкерс» выиграли 4 матча подряд и 7 из последних 10. Разыгрывающий Лука Дончич продолжает лидировать по результативности в сезоне. Сочетание этих факторов вернуло словенца в Топ-5.

Кавай Ленард и Джейлен Джонсон вытеснили Кевина Дюрэнта и Джейлена Брансона из десятки лучших.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 4);

  3. Никола Йокич («Денвер», 2);

  4. Лука Дончич («Лейкерс», 6);

  5. Кейд КаннингемДетройт», 3);

  6. Донован Митчелл («Кливленд», 8);

  7. Джейлен Браун («Бостон», 5);

  8. Энтони Эдвардс («Миннесота», 7);

  9. Кавай Ленард («Клипперс»);

  10. Джейлен Джонсон («Атланта»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Шпоры конечно сами по себе сейчас круче чем Денвер, но сам Никола вроде не проседал)
вемба нереальный импакт дает в защите и в атаке за 29 минут. Поэтому вполне норм
Пора уже в скобках писать сколько игр осталось до аута тоже. Все таки 5 Шэю и по одной Вите и Николе)
У Виктора еще 3 матча в запасе, какая одна игра?
У Вити 51 игра в активе, нужно ещё в 14 из оставшихся 16 поучавствовать
Кавай сильно ниже
Кавай это явно топ 6!
Если Кавай в таком же темпе продолжит то это топ 2-3. Без Хардена завести команду пенсионеров в ПО дорогого стоит.
Шая и вембу не догнать
Шансов мало. Но Кавай прям сильно в этом сезоне нравится. Может одну статуэтку за карьеру заслужил)
