«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на вторую строчку, Лука Дончич – четвертый
Рейтинг кандидатов на главную индивидуальную награду «регулярки» претерпел серьезные изменения на этой неделе. Неудачи «Денвера» отбросили Николу Йокича на 3-ю строчку. Его место занял форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Француз, однако, пропустил очную встречу с сербом из-за травмы.
«Лейкерс» выиграли 4 матча подряд и 7 из последних 10. Разыгрывающий Лука Дончич продолжает лидировать по результативности в сезоне. Сочетание этих факторов вернуло словенца в Топ-5.
Кавай Ленард и Джейлен Джонсон вытеснили Кевина Дюрэнта и Джейлена Брансона из десятки лучших.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 4);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 6);
Кейд Каннингем («Детройт», 3);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Джейлен Браун («Бостон», 5);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 7);
Кавай Ленард («Клипперс»);
Джейлен Джонсон («Атланта»).