Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Браун сошлись в клатче матча «Оклахома» – «Бостон»
В игре «Тандер» и «Селтикс» выдалась напряженная концовка.
Претенденты на MVP Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Джейлен Браун («Бостон») стали главными действующими лицами клатча матча.
За последнюю минуту с небольшим Гилджес-Александер дважды выводил свою команду вперед, набирая очки со средней дистанции.
Браун ответил 2 штрафными и своим средним броском, сравняв счет за 22 секунды до конца.
Победными для «Тандер» стали два попадания с линии штрафных Чета Холмгрена – 104:102.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Стихи и проза, лед и пламень
Дорт наконец-то нашёл себя - научился фолить на своих и шакалить победные штрафные. Холмгрен так долго не протянет, но мув изобретательный