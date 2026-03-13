Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Браун сошлись в клатче матча «Оклахома» – «Бостон»

В игре «Тандер» и «Селтикс» выдалась напряженная концовка.

Претенденты на MVP Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Джейлен Браун («Бостон ») стали главными действующими лицами клатча матча.

За последнюю минуту с небольшим Гилджес-Александер дважды выводил свою команду вперед, набирая очки со средней дистанции.

Браун ответил 2 штрафными и своим средним броском, сравняв счет за 22 секунды до конца.

Победными для «Тандер» стали два попадания с линии штрафных Чета Холмгрена – 104:102.