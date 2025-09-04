Пабло Торре намекнул на скрытые детали перехода Джейлена Брансона в «Нью-Йорк»
Нашумевший журналист продолжает разбирать скрытые детали переходов звезд НБА.
Журналист побывал в шоу Дэна Патрика, где его спросили о переходе 29-летнего защитника в «Никс».
«Смотрите, говоря о его переходе в «Нью-Йорк», я оставлю все детали для своих будущих материалов, которые, возможно, опубликую.
Но это точно было интересно, правда? Для «Никс» это был довольно выгодная сделка. В любом случае, не хочу забегать вперед», – заявил Торре.
Раннее журналист раскрыл детали рекламного контракта Кавая Ленарда на 28 миллионов долларов, который мог помогать «Клипперс» обойти потолок зарплат» НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Dan Patrick Show
