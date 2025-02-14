Дэниэл Гэффорд пропустит как минимум 6 недель

Дэниэл Гэффорд из «Мэверикс» выбыл на длительный срок.

Центровой «Далласа » пропустит как минимум 6 недель из-за растяжения связок колена 3-й степени.

Гэффорд получил повреждение колена в матче с «Кингз» (128:129 ОТ) в понедельник в результате столкновения в момент постановки заслона. Игрок «Мэвз» покинул площадку лишь с посторонней помощью.

Техасцы уже играют без травмированных представителей передней линии Энтони Дэвиса, Пи Джей Вашингтона, Дерека Лайвли и Дуайта Пауэлла.

В этом сезоне Дэниэл в среднем набирает 12,3 очка, 6,9 подбора и 1,9 блок-шота за игру.