Джимми Батлер: «Выдохся. Нужно привести себя в форму»
Джимми Батлер признался, что еще не набрал форму.
«Я не играл целый месяц. Мое дыхание далеко не такое, как должно быть. Не могу дождаться, когда вернусь в привычную для меня баскетбольную форму.
Я не буду так часто промахиваться с линии штрафных. Мне нужно подтянуть броски в прыжке. Сейчас я просто выдохся. Я рад, что мы побеждаем, но мне нужно привести себя в форму», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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