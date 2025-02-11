Джимми Батлер: «Выдохся. Нужно привести себя в форму»

Джимми Батлер признался, что еще не набрал форму.

«Я не играл целый месяц. Мое дыхание далеко не такое, как должно быть. Не могу дождаться, когда вернусь в привычную для меня баскетбольную форму.

Я не буду так часто промахиваться с линии штрафных. Мне нужно подтянуть броски в прыжке. Сейчас я просто выдохся. Я рад, что мы побеждаем, но мне нужно привести себя в форму», – сказал форвард «Голден Стэйт».