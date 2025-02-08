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Рик Карлайл о дуэте Леброна Джеймса и Луки Дончича: «Не представляю, как это может не сработать»

Рик Карлайл высказался о дуэте Леброна Джеймса и Луки Дончича.

«Я не представляю, как это может не сработать.

Когда эти два парня пришли в этот мир и начали играть в баскетбол, сразу ожидалось, что им поставят памятники. Уровень ожиданий от этих двух парней трудно себе представить. 

Чем дольше я находился рядом с Лукой, тем больше я осознавал, какое давление он должен испытывать. У него потрясающая харизма, способности, мастерство. Он выходит на площадку и просто решает, как будет проходить игра. Леброн делает то же самое», – сказал главный тренер «Индианы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майка Труделла в соцсети X
logoЛука Дончич
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