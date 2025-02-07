Келвин Бут об отсутствии обменов у «Денвера»: «Довольны всем, что происходит в нашей ротации»
Келвин Бут заявил, что «Денвер» не планировал крупных обменов перед дедлайном.
«Мы довольны всем, что происходит в нашей ротации, поэтому мы были далеки от того, чтобы сделать что-либо с кем-либо из нашей ротации.
Если бы мы совершили какую-то сделку, это были бы парни, которые не входят в ротацию, такие как Дарио Шарич и Зик Ннаджи, а также несколько наших драфт-пиков, но не более важный игрок, такой как Майкл Портер», – сказал генеральный менеджер «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт DNVR Nuggets в соцсети X
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