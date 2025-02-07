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Майкл Купер: «Сложнее всего защищаться было против Лэрри Берда»

Майкл Купер назвал Лэрри Берда самым сложным соперником.

«Меня все время спрашивают: «Какого игрока было сложнее всего опекать?» И я всегда называю Лэрри Берда.

Я играл против Майкла Джордана, Джорджа Гервина, Эндрю Тони. Когда они отдавали передачу, они всегда делали паузу на секунду. Лэрри никогда не делал паузу. Он шел на подбор в нападении, он отсекал соперника от кольца, он всячески пытался повлиять на это владение. Вот почему против него было сложнее всего», – рассказал 5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoЛэрри Берд
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