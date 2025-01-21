«Не хватает ярких звезд». Журналист Боб Райан объяснил, почему в НБА исчезают принципиальные соперничества
Боб Райан в НБА не хватает соперничества между молодыми игроками.
«В современной НБА не хватает ярких звезд, которые приняли бы эстафету у Леброна.
Настоящее соперничество – это не просто что-то очень похожее на соперничество Мэджика Джонсона и Лэрри Берда в плане взаимного уважения, как это происходит между Леброном и Стефом Карри», – сказал знаменитый спортивный обозреватель, ранее работавший в The Boston Globe.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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