«Не хватает ярких звезд». Журналист Боб Райан объяснил, почему в НБА исчезают принципиальные соперничества

Боб Райан в НБА не хватает соперничества между молодыми игроками.

«В современной НБА не хватает ярких звезд, которые приняли бы эстафету у Леброна .

Настоящее соперничество – это не просто что-то очень похожее на соперничество Мэджика Джонсона и Лэрри Берда в плане взаимного уважения, как это происходит между Леброном и Стефом Карри », – сказал знаменитый спортивный обозреватель, ранее работавший в The Boston Globe.