«Меня тоже обменивали». Кевин Дюрэнт обратился к одноклубникам перед дедлайном

Кевин Дюрэнт заявил, что дедлайн не является отвлекающим фактором для «Санз».

«Я так не думаю. Мы взрослые люди. Большинство из этих парней играют в лиге больше семи лет. Они понимают этот бизнес.

Главное – это выполнять свою работу и контролировать то, что ты можешь контролировать. Пока твое имя не назвали, ты должен выполнять свою работу, будь ты здесь или в другой форме. Это часть бизнеса. Я думаю, все это понимают.

Меня тоже обменивали. Я понимаю, что это время года может быть беспокойным, но ты погружаешься в работу, и все остальное разрешится само собой», – сказал форвард «Финикса ».