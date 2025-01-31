«Меня тоже обменивали». Кевин Дюрэнт обратился к одноклубникам перед дедлайном
Кевин Дюрэнт заявил, что дедлайн не является отвлекающим фактором для «Санз».
«Я так не думаю. Мы взрослые люди. Большинство из этих парней играют в лиге больше семи лет. Они понимают этот бизнес.
Главное – это выполнять свою работу и контролировать то, что ты можешь контролировать. Пока твое имя не назвали, ты должен выполнять свою работу, будь ты здесь или в другой форме. Это часть бизнеса. Я думаю, все это понимают.
Меня тоже обменивали. Я понимаю, что это время года может быть беспокойным, но ты погружаешься в работу, и все остальное разрешится само собой», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт PHNX Suns в соцсети Bluesky
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