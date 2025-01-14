Стив Керр: «Если «Голден Стэйт» отдаст следующие 6 или 7 драфтов на произвол судьбы, это будет самым безответственным поступком»
Стив Керр высказался о будущем «Уорриорз».
«Мы не сдаемся. Но нужно реалистично оценивать положение дел в клубе. И нужно думать о том, что будет дальше в будущем.
Меня, возможно, уже здесь не будет, но я хотел бы сказать, что если этот клуб отдаст следующие шесть или семь драфтов на произвол судьбы, это будет самым безответственным поступком, который они могли бы совершить», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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