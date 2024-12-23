Брэндин Подземски: «Если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю»

Брэндин Подземски прокомментировал слова Стива Керра в адрес молодых игроков.

«Я не особо задумываюсь. Я просто играю.

Когда я на площадке, если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю. Я не слишком много думаю. Я знаю, что у нас на площадке Стеф Карри. Если он открыт, я бросаю ему мяч. Я не слишком глубоко вникаю в эти послания», – сказал 21-летний защитник «Голден Стэйт ».

Ранее главный тренер «Уорриорз» Стив Керр объяснил молодым игрокам команды , как надо играть со Стефеном Карри : «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч».