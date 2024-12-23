5

Брэндин Подземски: «Если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю»

Брэндин Подземски прокомментировал слова Стива Керра в адрес молодых игроков.

«Я не особо задумываюсь. Я просто играю.

Когда я на площадке, если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю. Я не слишком много думаю. Я знаю, что у нас на площадке Стеф Карри. Если он открыт, я бросаю ему мяч. Я не слишком глубоко вникаю в эти послания», – сказал 21-летний защитник «Голден Стэйт».

Ранее главный тренер «Уорриорз» Стив Керр объяснил молодым игрокам команды, как надо играть со Стефеном Карри: «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНБА
logoСтив Керр
logoБрэндин Подземски
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч»
56 минут назад
Стефен Карри разозлился на болельщика, который забрал подаренные кроссовки у ребенка
3сегодня, 19:09Видео
Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»
6сегодня, 18:25
Джонатан Куминга сломал кольцо во время разминки и задержал начало матча
5сегодня, 17:05Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Сакраменто» примет «Индиану», «Денвер» сыграет в гостях с «Новым Орлеаном»
524 минуты назад
Брэндин Подземски: «Стеф — это Стеф. Легенда и величайший игрок в истории»
129 минут назад
Стив Керр: «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч»
56 минут назад
Джейсон Тейтум – первый игрок «Селтикс» после Лэрри Берда, оформивший трипл-дабл с 40 очками
4сегодня, 20:14
ACB. «Валенсия» вырвала победу у «Реала», «Барселона» разгромила «Андорру» и другие результаты
2сегодня, 20:04
Виктор Вембаньяма о Матче всех звезд: «Не думаю, что что-то сравнится со старым форматом Восток против Запада»
3сегодня, 19:50
Моритц Вагнер выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки
7сегодня, 19:39
Пэйтон Притчард: «Некоторым командам, возможно, не стоит бросать так много трехочковых, но точно не нам»
6сегодня, 19:15
Стефен Карри разозлился на болельщика, который забрал подаренные кроссовки у ребенка
3сегодня, 19:09Видео
Дрэймонд Грин: «Стив Керр привнес победный менталитет в «Голден Стэйт»
6сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Тренто» победил «Виртус», «Венеция» дома уступила «Брешии» и другие результаты
24 минуты назад
Адриатическая лига. «Борац Чачак» проиграл «Спартаку Суботица», «Будучность» была сильнее КРКА
40 минут назад
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» разгромил «Арис» с разницей «+52», «Олимпиакос» разобрался с «Марусси»
41 минуту назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» выиграл у «Парижа» и поднялся на 2-е место, «Нанси» нанес поражение «Бурку»
44 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бахчешехир», «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
сегодня, 20:06
Алекс Пойтресс: «Лига ВТБ – сложная лига. Тут каждая команда может создать тебе проблем»
сегодня, 19:25
Хавьер Паскуаль после победы над «Уралмашем»: «Начали третью четверть очень хорошо как в обороне, так и в нападении»
сегодня, 18:28
Анатолий Мещеряков о победе «Локо» над ЦСКА: «При должном настрое можем победить любую команду»
сегодня, 17:32
Уэньин Гэбриэл может заменить Матиаса Лессора в «Панатинаикосе»
сегодня, 16:45
Андрей Ведищев: «Во 2-й четверти позволили ЦСКА набрать всего 9 очков. Это дало нам уверенность»
сегодня, 16:05
Рекомендуем