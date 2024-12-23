Брэндин Подземски: «Если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю»
Брэндин Подземски прокомментировал слова Стива Керра в адрес молодых игроков.
«Я не особо задумываюсь. Я просто играю.
Когда я на площадке, если я открыт — я бросаю. Если нет — разыгрываю. Я не слишком много думаю. Я знаю, что у нас на площадке Стеф Карри. Если он открыт, я бросаю ему мяч. Я не слишком глубоко вникаю в эти послания», – сказал 21-летний защитник «Голден Стэйт».
Ранее главный тренер «Уорриорз» Стив Керр объяснил молодым игрокам команды, как надо играть со Стефеном Карри: «У нас в команде есть Стеф Карри. Так что передавайте мяч».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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