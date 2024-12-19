Патрик Беверли назвал Топ-5 контендеров: «Бостон», «Денвер», «Клипперс», «Милуоки», «Даллас»
Патрик Беверли назвал Топ-5 претендентов на чемпионство в этом сезоне.
«Я назову «Бостон», я назову «Денвер», я назову «Клипперс», я назову «Бакс» и назову «Даллас», – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» в своем подкасте.
«Они будут неудобным соперником в плей-офф», – объяснил он включение в свой список «Клипперс».
Также Беверли отметил, что не упомянул «Оклахому», потому что «они все еще молоды».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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