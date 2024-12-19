Патрик Беверли назвал Топ-5 контендеров: «Бостон», «Денвер», «Клипперс», «Милуоки», «Даллас»

Патрик Беверли назвал Топ-5 претендентов на чемпионство в этом сезоне.

«Я назову «Бостон », я назову «Денвер », я назову «Клипперс», я назову «Бакс» и назову «Даллас », – сказал разыгрывающий «Хапоэля Тель-Авив» в своем подкасте.

«Они будут неудобным соперником в плей-офф», – объяснил он включение в свой список «Клипперс ».

Также Беверли отметил, что не упомянул «Оклахому», потому что «они все еще молоды».