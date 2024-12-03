Джей Джей Редик оценил игру «Лейкерс»: «Неровно и нестабильно»
Джей Джей Редик оценил игру «Лейкерс» в этом сезоне.
«Неровно и нестабильно.
Я не вижу, чтобы мы играли так, как в начале сезона. Завтра мне придется провести весь день со своим штабом, чтобы понять, как нам вернуться к той игре.
Забавно, что в первой половине матча против «Финикса» мы играли так, как раньше, против «Денвера», против «Орландо» — одной из лучших оборонительных команд в лиге. Мы показали атакующий рейтинг 120», – сказал главный тренер «Лейкерс».
«Лейкерс» идут на 8-м месте в Западной конференции с результатом 12-9.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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