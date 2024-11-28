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Демаркус Казинс: «Джоэл Эмбиид сосредоточен не на том. Плевать, кто крыса»

Демаркус Казинс считает, что Джоэлу Эмбииду нужно сосредоточиться на игре.

«Я думаю, что Джоэл сосредоточен не на том. Плевать, кто крыса. У твоей команды проблемы, ты ужасен в этом сезоне. На тебя обрушивается много негатива от СМИ, от клуба, от партнеров по команде. Сейчас самое время исправить ситуацию.

Давай вернемся к основе, то есть к игре в баскетбол. Соберись и выиграй несколько матчей. Давай начнем выправлять этот корабль.

У «Сиксерс» более чем достаточно времени. Они на Востоке, это конференция с большим количеством лидеров. У них более чем достаточно шансов попасть в плей-офф и наделать шума», – сказал 4-кратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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