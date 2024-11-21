Сезон НБА едва начался, а лазарет уже переполнен. Что за эпидемия травм?

Опять и снова.

Каждый раз, когда начало сезона НБА омрачается падучей игроков, я говорю себе: «Пора привыкнуть, цени то что есть, ищи интерес в неочевидном, смейся в лицо невзгодам и над шубой Кайла Кузмы». И с каждым сезоном мантра звучит все менее убедительно.

В конце концов, НБА – это лига звезд, и довольно затруднительно наслаждаться ею, когда большая часть этих звездных игроков на больничном. Не помогают уже ни самая продвинутая спортивная медицина, ни пресловутое «распределение нагрузки». И время тут тоже не лекарь, проблема лишь усугубляется.

Статистика говорит, что здоровье звезд не выдерживает

Сперва неплохо бы определиться с понятием «звездного игрока». Есть официальное определение, закрепленное в стандартах недавно введенной «политики участия игроков в матчах». По ней звездами следует считать баскетболистов, попадавших на Матч звезд или в символическую пятерку НБА в предыдущие три сезона. Получается, в этом сезоне насчитывается 49 звезд. И многие из них уже в лазарете.

Тут вам и привычные обладатели премиальных больничных листов: Кавай Ленард, Джоэл Эмбиид, Зайон Уильямсон. И бодрящиеся старички: Кевин Дюрэнт, Стеф Карри, Энтони Дэвис. И те, кто идет им на смену: Паоло Банкеро, Джа Морэнт, Джейлен Браун, Тайриз Макси, Скотти Барнс, Лаури Маркканен. Плюс лидеры второго эшелона, которых не причисляют к полноценным звездам, но которые имеют бесспорное влияние на результат своих команд: Чет Холмгрен, Аарон Гордон, Фред Ванвлит, Кристапс Порзингис. Разброс колоссальный, и списать все только лишь на старческое недомогание или, скажем, Олимпиаду, после которой часть игроков не успела восстановиться, нельзя.

Ломаются все, по-разному и с пугающейся прогрессией. Возьмем первые 10 матчей команд в этом сезоне. В них звезды пропустили уже 83 игры совокупно – в прошлом сезоне на том же этапе было 67. Не прошло и месяца с начала чемпионата, как 20 из 49 звезд лиги пропустили как минимум одну игру из-за повреждений.

От травм никто не застрахован, но напрягает другое – звезды ломаются практически на старте. В последние сезоны «лица лиги» проводили около 85-90% своих матчей в первый месяц сезона, прежде чем организм начинал сбоить. В этом сезоне показатель – 78%. То есть парни травмируются не просто чаще, но и раньше.

Спортивный врач и аналитик сайта InStreetClothes Джефф Стоттс тщательно отслеживает каждое повреждение всякого игрока и приходит к неутешительным выводам. Согласно его базе данных, за первые три недели по состоянию здоровья было пропущено уже 686 «человекоматчей». Прошлогодний показатель в той же трехнедельной выборке составлял 507 матчей – на 35% меньше, чем сейчас.

А травмы самым непосредственным образом сказываются не только на результатах.

Травмы качественно ухудшают продукт НБА и делают лигу токсичной

НБА – самая медийная лига мира с наибольшим количеством подписчиков в соцсетях. Эта многомиллионная аудитория по всему миру и есть главный капитал лиги. А травмы – главная причина ее намечающейся девальвации.

По данным Sports Media Watch, просмотры игр на ESPN сократились на 34%, аудитория матчей поредела на 600 000 зрителей в среднем. Просмотры на другой популярной телеплатформе TNT сократились на 14%. Глава лиги Адам Сильвер отбивается как может, объясняя низкие рейтинги маленькой статистической выборкой, конкуренцией за аудиторию с финальной серией МЛБ и президентскими выборами, переходом людей на стриминговые платформы, которые не учитываются в статистике телерейтингов. Но сложно верить обтекаемым формулировкам, когда перед глазами конкретные примеры.

На бумаге у домашнего матча между «Клипперс» и «Сиксерс» были все составляющие для того, чтобы стать главным медийным хитом начала чемпионата. Новая суперсовременная арена «Интуит Доум» стоимостью 2 миллиарда, реваншистская интрига в виде летнего перехода Пола Джорджа. В итоге Джордж, пропустивший первые пять матчей сезона из-за ушиба колена, кое-как подготовился к игре, но был далек от оптимальной формы (набрал 18 очков), а вот его одноклубник Эмбиид не сыграл вовсе.

Как и лидер «Клипперс» Кавай Ленард, который привычно восстанавливался от чего-то там.

Посещаемость потенциального «матча месяца» составила всего 15 627 болельщиков – самый низкий показатель за первые семь домашних матчей «Клипперс». Новомодная арена зияла внушительными прорехами на трибунах, да и у телеэкранов ситуация была не сильно лучше. Трансляцию посмотрели всего 1,19 миллиона человек – на 36% меньше, чем в прошлом сезоне.

«Филадельфия» в этом сезоне – вообще пример деконструкции команды и коллектива посредством травм. Центровой и… как бы это поделикатнее (слово «лидер» точно не подходит ), причина все еще теплящихся надежд фанов «Сиксерс», Джоэл Эмбиид из 15 матчей команды пока сыграл только в четырех. А еще в начале чемпионата он озвучил, что не намерен играть в бэк-ту-бэках (два матча за два дня). Позиция, которую занял центровой, вызвала недовольство у всех. Сперва травма и провокационное поведение игрока привели к стычке между Эмбиидом и местным репортером Маркусом Хейсом. По сути, журналист обвинил Эмбиида в добровольном пропуске матчей, а Эмбиид прицепился к упоминанию его покойного брата в той же статье, и толкнул журналиста в раздевалке, за что был дисквалифицирован на три матча. Которые все равно бы наверняка пропустил из-за очередного недомогания.

Следующими пострадавшими оказались офис лиги, а также букмекеры. Перед началом сезона НБА решила транслировать пять матчей «Сиксерс» по национальному телевидению. Лига дала четко понять, что делает ставку на интерес к «Сиксерс», отдавая их матчи в эфирную сетку ABC, ESPN и TNT. Но поведение Эмбиида и невнятные ремарки относительно здоровья центрового со стороны представителей команды спутали все карты. НБА оштрафовала «Филадельфию» на 100 тысяч долларов за противоречивые публичные заявления команды относительно готовности Эмбиида играть в предстоящих матчах.

Наконец, совсем недавно не выдержал Тайриз Макси – разыгрывающий «Сиксерс» тоже восстанавливается от травмы. После поражения от «Майами» Макси раскритиковал Эмбиида на командном собрании. «Джоэл, ты знаешь, я люблю тебя. Но это все начинается с тебя и твоих привычек», – приводит слова разыгрывающего журналист Сэм Амик.

Все превращает классную лигу с обилием интриг в подобие реалити-шоу, и возникает лишь один вопрос – почему они все травмируются?

Совокупность самых разных факторов

Интернет забит всевозможными графиками разной степени достоверности, авторитетные сайты публикуют обширные, но пространные статьи, резюмируя происходящее призывами к сокращению регулярного сезона. Дипломированные врачи, аккуратно касающиеся этой проблемы в своих работах, чаще всего приходят к оригинальному выводу, что «все зависит от индивидуальных особенностей тела».

Правда не где-то посередине, она то тут, то там проглядывает в трещинках на стыке всех этих теорий.

Начать хотя бы с типичной для американских подростков ситуации, большинство из них начинает заниматься в школе сразу несколькими видами спорта. Многие специалисты считают, что это не лучшим образом сказывается на организме. Повышенное количество тренировок для еще не вполне окрепшего организма. Разный порог входа в тот или иной вид спорта, например, в более контактный американский футбол призывают заходить в старших классах, тогда как баскетбольный мяч можно бросать хоть из люльки. Родители часто закрывают на это глаза и определяют своих чад куда только можно и как можно раньше. Молодой организм начинает нести урон еще на ранних стадиях, а сопутствующие виды спорта (баскетбол, бейсбол), даже если они не настолько травматичны, усугубляют нанесенные повреждения.

Пеняют и на систему подготовки AAU (Amateur Athletic Union), – организации, отвечающей за развитие любительского и детско-юношеского баскетбола. Критики сетуют на чрезмерное количество игр в году, акцент на физическом развитии игроков (а не понимании игры, как таковой) и низкую степень квалификации тренерских штабов и сопутствующего персонала (медиков, в том числе). К детям относятся как к сырью, по принципу – если выжил, значит, у тебя будет шанс в профессионалах, если нет, то за тобой еще целая очередь похожих.

Но даже пройдя отсев и оказавшись на уровне NCAA, игроки не выдерживают и ломаются. А поскольку курс на попадание в профессионалы уже задан, то многие играют с травмами, маскируют их обезболивающими, скрывают повреждения от тренеров. И после всего этого, попадая в НБА, организм сталкивается с качественно новой, кратно увеличенной нагрузкой и попросту капитулирует.

Сама лига, конечно же, тоже предлагает массу вариаций, которые способствуют ускоренному износу организма. Чтобы соответствовать нынешним реалиям ты должен не просто хорошо играть в баскетбол, ты должен играть хорошо и… быстро. Среднее количество владений за матч на рекордном уровне, если раньше баскетбольные матчи походили на марафоны, то теперь на марафоны в спринтерском темпе.

И еще одним современным веянием, которое пагубно сказывается на здоровье, по иронии является процесс, призванный его укрепить. Сейчас уже всем ясно, что распределение нагрузки не панацея. Вот слова Чарльза Баркли, недавно прокомментировавшего ситуацию с Джоэлом Эмбиидом.

«Ни одна тренировка, ни в каком режиме, не сможет заменить полноценную игровую практику. Если ты не играешь, твое тело застаиваются, организм начинает «ржаветь». И чем дольше ты вне игры, тем тяжелее адаптироваться. Если ты не можешь играть 37 минут – не надо. Играй 25, 17 минут, главное, чтобы тело помнило, что такое полноценный, конкурентный баскетбол. В противном случае ты только усугубляешь проблему, повышая риски получения травмы сразу же после возвращения на площадку. Мне нравится Джоэл Эмбиид, он славный парень, но если он продолжит оставаться вне игры, это будет конец его карьеры.

Ты не можешь быть великим баскетболистом, не играя в баскетбол».

Фото: Gettyimages.ru /Mitchell Leff/Getty Images, Mike Ehrmann, Harry How; East News /AP Photo/Albert Pena, AP Photo/Nikki Boertman