«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера, если он станет доступен для обмена

«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера.

Как информирует Clutch Points, «Сперс» входят в число команд, которые связывают с лидером «Хит», если его выставят на обмен.

«Естественно, все решится с учетом планов самих «Хит». Различные команды, включая «Рокетс», «Уорриорз» и «Лейкерс », проявляли интерес к Батлеру в межсезонье. Один из руководителей назвал «Сперс» с их молодым костяком и Вембаньямой темной лошадкой в списке претендентов, если Джимми в итоге окажется на рынке», – пишет обозреватель Бретт Сигель.