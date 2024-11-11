5

«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера, если он станет доступен для обмена

«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера.

Как информирует Clutch Points, «Сперс» входят в число команд, которые связывают с лидером «Хит», если его выставят на обмен.

«Естественно, все решится с учетом планов самих «Хит». Различные команды, включая «Рокетс», «Уорриорз» и «Лейкерс», проявляли интерес к Батлеру в межсезонье. Один из руководителей назвал «Сперс» с их молодым костяком и Вембаньямой темной лошадкой в списке претендентов, если Джимми в итоге окажется на рынке», – пишет обозреватель Бретт Сигель.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
возможные переходы
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoМайами
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДжимми Батлер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Кливленд» нанес «Милуоки» шестое поражение подряд, «Детройт» взял верх над «Лейкерс» и другие результаты
2305 ноября, 06:26
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Кливленд» обошли «Бостон» в первой тройке
34 ноября, 18:10
«Голден Стэйт» может попытаться выменять Джимми Батлера
282 ноября, 13:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джефф Тиг: «Донован Митчелл лучше Энтони Эдвардса»
через 0
«Просто борьба». Дрэймонд Грин получил технический фол за удар по лицу Лу Дорта
318 минут назадВидео
Эргин Атаман восстановится к матчу Евролиги с «Маккаби» во вторник
сегодня, 11:08
Победный бросок Сергея Балашова и блок-шот Джеремайи Мартина – лучшие моменты недели в Лиге ВТБ
сегодня, 10:21Видео
Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух матчах подряд
15сегодня, 08:35
Зайцев, Тримбл, Мун, Агада и Найт – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
сегодня, 07:59
Кендрик Перкинс: «Карьера Чета Холмгрена может сложиться лучше, чем у Виктора Вембаньямы»
15сегодня, 07:37
Джейсон Тейтум раскритиковал судей после того, как Яннис подставил ногу в момент его приземления. Свистка не последовало
26сегодня, 07:26Видео
Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Торонто» из-за повреждения глаза
10сегодня, 07:18
Демар Дерозан набрал 16 очков в 4-й четверти и еще 8 в овертайме победного матча с «Финиксом»
5сегодня, 06:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Виртуса» заявил, что клуб сохранит Исайю Кординье. Игрок интересен «Реалу»
29 минут назад
Уэйд Болдуин в ближайшее время не поможет «Фенербахче» из-за мышечной травмы
49 минут назад
Чемпионат Греции. «Кардицас» сыграет с «Паниониосом»
сегодня, 11:04
Адриатическая лига. КРКА – ФМП, «Студентски центар» примет «Морнар Бар»
сегодня, 11:01
Чет Холмгрен: «Мне больно из-за того, что в ближайшее время не смогу помочь своим товарищам»
1сегодня, 10:49
Клэй Томпсон об игре с «Уорриорз»: «Еще один ноябрьский матч регулярки»
12сегодня, 09:57
Майкл Мэлоун о 37+18+15 от Йокича: «Теперь он будет на 5-м месте в рейтинге претендентов на MVP»
10сегодня, 09:29
Том Тибодо: «Никс» не станут хорошей командой, полагаясь только на атаку»
5сегодня, 09:06
Зрители на арене в Портленде порадовались эффектному попаданию Юки Кавамуры
сегодня, 08:56Видео
Халибертон и Матурин стали первым дуэтом в истории «Пэйсерс», представители которого набрали по 35 и более очков в одном матче
3сегодня, 08:24