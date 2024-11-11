«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера, если он станет доступен для обмена
«Сан-Антонио» может включиться в борьбу за Джимми Батлера.
Как информирует Clutch Points, «Сперс» входят в число команд, которые связывают с лидером «Хит», если его выставят на обмен.
«Естественно, все решится с учетом планов самих «Хит». Различные команды, включая «Рокетс», «Уорриорз» и «Лейкерс», проявляли интерес к Батлеру в межсезонье. Один из руководителей назвал «Сперс» с их молодым костяком и Вембаньямой темной лошадкой в списке претендентов, если Джимми в итоге окажется на рынке», – пишет обозреватель Бретт Сигель.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости