Никола Йокич – безусловный фаворит на приз MVP сезона (91,2% на успех по расчетам Basketball Reference)

Никола Йокич быстро обозначил претензии на еще один приз MVP .

Центровой «Денвера » является безусловным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона НБА. По расчетам Basketball Reference его шансы на успех составляют 91,2%. Ближайший преследователь – Джейсон Тейтум из «Бостона» (3,2%). Средние показатели серба после 10 матчей – 29,7 очка, 13,7 подбора, 11,7 передачи, 1,7 перехвата и 1,0 блок-шота. По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА .