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Никола Йокич – безусловный фаворит на приз MVP сезона (91,2% на успех по расчетам Basketball Reference)

Никола Йокич быстро обозначил претензии на еще один приз MVP .

Центровой «Денвера» является безусловным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона НБА. По расчетам Basketball Reference его шансы на успех составляют 91,2%.

Ближайший преследователь – Джейсон Тейтум из «Бостона» (3,2%).

Средние показатели серба после 10 матчей – 29,7 очка, 13,7 подбора, 11,7 передачи, 1,7 перехвата и 1,0 блок-шота.

По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Reference
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