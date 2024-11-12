Никола Йокич – безусловный фаворит на приз MVP сезона (91,2% на успех по расчетам Basketball Reference)
Никола Йокич быстро обозначил претензии на еще один приз MVP .
Центровой «Денвера» является безусловным фаворитом на награду самому ценному игроку сезона НБА. По расчетам Basketball Reference его шансы на успех составляют 91,2%.
Ближайший преследователь – Джейсон Тейтум из «Бостона» (3,2%).
Средние показатели серба после 10 матчей – 29,7 очка, 13,7 подбора, 11,7 передачи, 1,7 перехвата и 1,0 блок-шота.
По итогам четырех последних сезонов Йокич трижды становился самым ценным игроком НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Reference
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости