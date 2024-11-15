Шэй Гилджес-Александер: «В день игры неизменно съедаю яблоко»

Шэй Гилджес-Александер рассказал о предматчевой рутине.

«В день игры неизменно съедаю яблоко. Мне нравятся яблоки. Ничего такого, мне просто нравятся яблоки. Вроде все. А, еще я тейпирую безымянный палец – для своей жены. Как-то так.

Какое яблоко? Сорт макинтош. В нем есть и красное, и зеленое. Хороший вопрос», – рассказал 26-летний лидер «Оклахомы».