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Дуайт Ховард: «Тандер», вам нужен «большой». Мы с Карузо уже брали титул вместе»

Дуайт Ховард просится в «Оклахому».

Центровой недавно завершил выступления в шоу «Танцы со звездами». «Оклахома» из-за травмы потеряла Чета Холмгрена.

«Оклахома», я готов. Ситуация такова, что вам нужен «большой». Вам нужен человек, который будет давать энергию. Я освободился, с танцами покончено. Я и Алекс Карузо вместе – это титул. Мы уже делали это.

У вас уже есть суперзвезда, нужен еще тот, кто знает, как играть в защите. А я точно знаю», – сказал чемпион НБА в составе «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoДуайт Ховард
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logoОклахома-Сити
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