Дуайт Ховард: «Тандер», вам нужен «большой». Мы с Карузо уже брали титул вместе»
Дуайт Ховард просится в «Оклахому».
Центровой недавно завершил выступления в шоу «Танцы со звездами». «Оклахома» из-за травмы потеряла Чета Холмгрена.
«Оклахома», я готов. Ситуация такова, что вам нужен «большой». Вам нужен человек, который будет давать энергию. Я освободился, с танцами покончено. Я и Алекс Карузо вместе – это титул. Мы уже делали это.
У вас уже есть суперзвезда, нужен еще тот, кто знает, как играть в защите. А я точно знаю», – сказал чемпион НБА в составе «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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