Леброн Джеймс: «Не собираюсь играть очень долго»

Леброн Джеймс заявил, что не собирается играть очень долго.

«Я просто живу настоящим. Приятно иметь возможность выходить и играть на высоком уровне.

Если честно, я не собираюсь играть очень долго. Не знаю, сколько это лет. Год или два, как бы там ни было. В прошлый раз я сказал, что не буду играть, пока не отвалятся ноги. Я не буду тем парнем, который проявляет неуважение к игре, потому что ему хочется выйти на площадку», – сказал 39-летний форвард «Лейкерс ».