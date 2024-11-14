Леброн Джеймс: «Не собираюсь играть очень долго»
Леброн Джеймс заявил, что не собирается играть очень долго.
«Я просто живу настоящим. Приятно иметь возможность выходить и играть на высоком уровне.
Если честно, я не собираюсь играть очень долго. Не знаю, сколько это лет. Год или два, как бы там ни было. В прошлый раз я сказал, что не буду играть, пока не отвалятся ноги. Я не буду тем парнем, который проявляет неуважение к игре, потому что ему хочется выйти на площадку», – сказал 39-летний форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Spectrum SportsNet в соцсети X
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