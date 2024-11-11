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Клэй Томпсон об игре с «Уорриорз»: «Еще один ноябрьский матч регулярки»

Клэй Томпсон поделился ожиданиями от матча с «Уорриорз».

Клэй Томпсон 12 ноября впервые сыграет против «Голден Стэйт», встреча пройдет на арене «Чейз центр» в Сан-Франциско.

«Буду рад увидеть людей, с которыми так долго вместе работал, но для меня это еще один ноябрьский матч регулярки.

Трудно ли будет справиться с эмоциями? Не думаю. Я привык это делать. Баскетбол есть баскетбол», – заявил Томпсон.

Томпсон, который вместе с «воинами» выиграл четыре чемпионских титула, минувшим летом перебрался в «Даллас».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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