Кайл Лаури обошел Тони Паркера и вошел в Топ-20 НБА по результативным передачам
Кайл Лаури вошел в Топ-20 НБА по результативным передачам.
По итогам победной встречи с «Шарлотт» (107:105 ОТ) на счету Лаури 5 передач.
Это позволило 38-летнему плеймейкеру «Филадельфии» обойти в общем списке Тони Паркера.
На 19-й строчке Тим Хардуэй (7 095 передач).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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