Кайл Лаури обошел Тони Паркера и вошел в Топ-20 НБА по результативным передачам

Кайл Лаури вошел в Топ-20 НБА по результативным передачам.

По итогам победной встречи с «Шарлотт» (107:105 ОТ) на счету Лаури 5 передач.

Это позволило 38-летнему плеймейкеру «Филадельфии» обойти в общем списке Тони Паркера .

На 19-й строчке Тим Хардуэй (7 095 передач).