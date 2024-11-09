Джейлен Брансон о том, как «Мэдисон-сквер-гарден» раскрывает соперников: «У того парня ни с того ни с сего оказалось 19 подборов»

Джейлен Брансон заявил, что MSG раскрывает все лучшее в соперниках «Никс».

«Я вспоминаю свой первый сезон в «Нью-Йорке ». Мы играли против «Портленда», и какой-то парень сделал 19 подборов. Я подумал: «Этот парень чертовски хорошо подбирает мяч».

У того парня ни с того ни с сего оказалось 19 подборов. Потом мы выменяли его», – рассказал разыгрывающий «Никс».

Брансон имел в виду своего друга Джош Харта , который сделал 19 подборов в матче против «Нью-Йорка» в ноябре 2022 года.