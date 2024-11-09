Д’Анджело Расселл начал матч против «Филадельфии» на скамейке запасных
«Лейкерс» произвели перестановки в стартовой пятерке.
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл начал матч против «Филадельфии» (116:106) на скамейке запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик был недоволен игрой Расселла в матче с «Мемфисом» и уже тогда ограничил его минуты из-за недостаточного «уровня соревновательности».
В пятницу Расселл набрал 18 очков, 2 подбора и 3 передачи при 7 из 12 с игры за 25 минут.
Редик после игры объяснил решение желанием сбалансировать состав, усилив защитный уровень стартовой пятерки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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