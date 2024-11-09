Д’Анджело Расселл начал матч против «Филадельфии» на скамейке запасных

«Лейкерс» произвели перестановки в стартовой пятерке.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл начал матч против «Филадельфии» (116:106) на скамейке запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш .

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик был недоволен игрой Расселла в матче с «Мемфисом» и уже тогда ограничил его минуты из-за недостаточного «уровня соревновательности».

В пятницу Расселл набрал 18 очков, 2 подбора и 3 передачи при 7 из 12 с игры за 25 минут.

Редик после игры объяснил решение желанием сбалансировать состав, усилив защитный уровень стартовой пятерки.