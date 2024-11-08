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Владимир Демин: «У Егора есть хорошие шансы выйти на драфт в лотерее»

Отец Егора Демина Владимир оценил шансы россиянина на попадание в НБА.

«Посмотрим, сейчас какие‑то прогнозы не то чтобы преждевременны, но не надо забегать вперед. По мнению скаутов, у Егора есть хорошие шансы выйти на драфт в лотерее.

Сегодня самое важное для него – правильное развитие. Во‑первых, в США он оказывается в фокусе специалистов и скаутов НБА. Во‑вторых, при достаточно большом выборе университетов, который у нас был, мы выбрали университет с большими амбициями и возможностями. В команде Бригама Янга выстроят новую баскетбольную программу, и туда пришел топовый тренер из НБА – Кевин Янг. Он понимает все критерии, которые необходимо иметь игрокам НБА. Янг лично пригласил Егора. Оказывается, скауты Университета Бригама долгое время следили за его игрой», – рассказал Владимир Демин.

Во вторник университет Бригама Янга с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50. 18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

Владимир Демин является бывшим игроком «Химок» и «Урал-Грейта».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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logoдрафт НБА
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
Владимир Демин
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