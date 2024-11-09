«Бакс» ищут варианты обмена для усиления текущего состава

«Бакс» ищут варианты обмена.

Как сообщает ESPN, клуб хочет усилить текущий состав после неудачного старта в новом сезоне.

Ситуация для «Милуоки » осложняет переполненная платежка. «Бакс» не имеют права принимать в сделках больше денег в зарплатах, чем они отправляют взамен. Организация также не контролируют ни один из своих следующих шести выборов в первом раунде.