«Бакс» ищут варианты обмена для усиления текущего состава
«Бакс» ищут варианты обмена.
Как сообщает ESPN, клуб хочет усилить текущий состав после неудачного старта в новом сезоне.
Ситуация для «Милуоки» осложняет переполненная платежка. «Бакс» не имеют права принимать в сделках больше денег в зарплатах, чем они отправляют взамен. Организация также не контролируют ни один из своих следующих шести выборов в первом раунде.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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