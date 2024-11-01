Сын Метты Сандифорд-Артеста Рон Артест III предстал на Хэллоун в костюме с отсылкой к побоищу в Детройте
Сын Метты Сандифорд-Артеста отдал должное отцу.
Рон Артест III предстал на Хэллоун в костюме с отсылкой к знаменитой драке в Детройте с участием Метты Сандифорд-Артеста.
Рон Артест III надел порванную майку «Индианы», так же выглядел экс-форвард «Пэйсерс» после инцидента с участием игроков и болельщиков «Пистонс».
19 ноября 2004 года на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте случилась самая жесткая драка в истории НБА, вошедшая в историю под названием «Malice at the Palace».
Соцсети Рона Артеста III
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рона Артеста III
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