Сын Метты Сандифорд-Артеста Рон Артест III предстал на Хэллоун в костюме с отсылкой к побоищу в Детройте

Сын Метты Сандифорд-Артеста отдал должное отцу.

Рон Артест III предстал на Хэллоун в костюме с отсылкой к знаменитой драке в Детройте с участием Метты Сандифорд-Артеста.

Рон Артест III надел порванную майку «Индианы», так же выглядел экс-форвард «Пэйсерс» после инцидента с участием игроков и болельщиков «Пистонс».

19 ноября 2004 года на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте случилась самая жесткая драка в истории НБА , вошедшая в историю под названием «Malice at the Palace».

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