Майкл Купер раскритиковал распределение нагрузки: «Я вырубился, мне наложили 21 шов и выковыривали куски дерева из башки. Потом я вернулся играть»
Майкл Купер раскритиковал современных игроков НБА.
Член Зала славы считает, что нынешнее поколение баскетболистов стало слишком мягким.
«Как-то мне прилетело и я вырубился. Мне наложили 21 шов. В нынешние времена меня бы поместили в протокол с подозрением на сотрясение мозга… Меня отвели в раздевалку, и наш док Гэри пинцетом выковыривал куски дерева из моей башки. После этого меня отправляют к врачам, мне накладывают швы, и вот я возвращаюсь. И, черт возьми, после этого я играл дальше!
Вот такими мы были. Мы играли в баскетбол. Человек играл, если у него ныла голова, если он ударился спиной. Мы хотя бы пробовали это делать. Ну а сейчас... паренек подвернул лодыжку: «Я умираю, не могу ходить», – возмутился прославленный игрок «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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