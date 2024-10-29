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Майкл Купер: «Джек Николсон был важной частью наших побед над «Селтикс»

Майкл Купер рассказал о значимости Джека Николсона для «Лейкерс» 80-х.

Знаменитый актер в этом году был включен в галерею известных болельщиков в рамках Зала славы. 

«Я люблю Зал славы за то, что они там ценят все грани баскетбола. Знаете, игру делают не только баскетболисты, но и болельщики, тренеры, владельцы, генеральные менеджеры.

Иметь Джека Николсона в качестве главного фаната – это просто фантастика. Он был важной частью наших побед над «Селтикс», – заявил важный игрок «Лейкерс» эпохи «Шоутайм».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoЛейкерс
logoНБА
болельщики
logoЗал славы
Майкл Купер
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