Майкл Купер: «Джек Николсон был важной частью наших побед над «Селтикс»

Майкл Купер рассказал о значимости Джека Николсона для «Лейкерс» 80-х.

Знаменитый актер в этом году был включен в галерею известных болельщиков в рамках Зала славы.

«Я люблю Зал славы за то, что они там ценят все грани баскетбола. Знаете, игру делают не только баскетболисты, но и болельщики, тренеры, владельцы, генеральные менеджеры.

Иметь Джека Николсона в качестве главного фаната – это просто фантастика. Он был важной частью наших побед над «Селтикс», – заявил важный игрок «Лейкерс » эпохи «Шоутайм».