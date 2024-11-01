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Леброн выложил видео, в котором Дональд Трамп выставляется расистом: «Голосуйте за Камалу Харрис!»

Леброн Джеймс сделал политическое заявление перед выборами президента США.

Форвард «Лейкерс» присоединился к большому числу известных американских деятелей, которые поддержали вице-президента Камалу Харрис и осудили Дональда Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами.

Звезда НБА воспользовался своим аккаунтом в соцсетях, чтобы выразить свою поддержку Харрис, написав: «О чем мы вообще здесь говорим?? Когда я думаю о своих детях и своей семье и о том, как они будут расти, выбор для меня очевиден. ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАМАЛУ ХАРРИС!!!»

Сообщение Джеймса было опубликовано вместе с видео про оппонента Харрис Дональда Трампа, которое представляет собой компиляцию высказываний и действий миллиардера на протяжении всей его жизни.

Видео изображает Трампа как человека, который использует расистскую риторику для достижения своих личных целей и подпитки своей политической кампании.

В конце ролика на экране появляется слоган «Ненависть тянет нас назад».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Политика
logoДональд Трамп
Камала Харрис
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