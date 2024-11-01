Леброн выложил видео, в котором Дональд Трамп выставляется расистом: «Голосуйте за Камалу Харрис!»
Форвард «Лейкерс» присоединился к большому числу известных американских деятелей, которые поддержали вице-президента Камалу Харрис и осудили Дональда Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами.
Звезда НБА воспользовался своим аккаунтом в соцсетях, чтобы выразить свою поддержку Харрис, написав: «О чем мы вообще здесь говорим?? Когда я думаю о своих детях и своей семье и о том, как они будут расти, выбор для меня очевиден. ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАМАЛУ ХАРРИС!!!»
Сообщение Джеймса было опубликовано вместе с видео про оппонента Харрис Дональда Трампа, которое представляет собой компиляцию высказываний и действий миллиардера на протяжении всей его жизни.
Видео изображает Трампа как человека, который использует расистскую риторику для достижения своих личных целей и подпитки своей политической кампании.
В конце ролика на экране появляется слоган «Ненависть тянет нас назад».
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