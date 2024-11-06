Брэдли Бил о Майке Буденхольцере: «Уровень ответственности в команде по сравнению с прошлым сезоном стал другим»

Брэдли Бил оценил работу главного тренера Майка Буденхольцера в «Финиксе».

«У тренера свой взгляд на вещи, но одновременно он открыт для всего. Он слушает, что мы говорим, ему важна эта обратная связь, наше мнение о том, как все может работать, ему не все равно на это.

Самая главная разница в том, что он чувствует ответственность за всех нас. Он может прикрикнуть на меня, на Кевина, на Бука, если мы не делаем то, что должны. И это мотивирует всех в команде.

Он здорово справляется. Уровень ответственности в команде по сравнению с прошлым сезоном стал другим», – заявил защитник «Санз».

Клуб из Аризоны одержал шесть побед в семи матчах.