Брэдли Бил о Майке Буденхольцере: «Уровень ответственности в команде по сравнению с прошлым сезоном стал другим»
Брэдли Бил оценил работу главного тренера Майка Буденхольцера в «Финиксе».
«У тренера свой взгляд на вещи, но одновременно он открыт для всего. Он слушает, что мы говорим, ему важна эта обратная связь, наше мнение о том, как все может работать, ему не все равно на это.
Самая главная разница в том, что он чувствует ответственность за всех нас. Он может прикрикнуть на меня, на Кевина, на Бука, если мы не делаем то, что должны. И это мотивирует всех в команде.
Он здорово справляется. Уровень ответственности в команде по сравнению с прошлым сезоном стал другим», – заявил защитник «Санз».
Клуб из Аризоны одержал шесть побед в семи матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: PHNX Suns
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