Джейсон Тейтум о переходе Хэйворда в «Селтикс» в 2017-м: «Я позвонил агенту со словами: «Нам нужен обмен»

Джейсон Тейтум вспомнил о своей реакции на переход Гордона Хэйворда в «Селтикс».

«Бостон » выбрал форварда под 3-м номером в 2017 году, позже клуб подписал Гордона Хэйворда как свободного агента.

«Меня выбрали на драфте, затем «Селтикс» подписывают Гордона Хэйворда. Я звоню своему агенту со словами: «Нам нужен обмен».

Это было во время Летней лиги, еще до того, как я провел хотя бы одну игру. Агент: «Да расслабься ты. Просто подожди. Тебе нужно расслабиться». Я такой: «Эй, я просто хочу играть. Меня задрафтовали для того, чтобы я выходил со скамейки запасных и был вне стартовой пятерки?» Он ответил: «Ты в отличной организации. Они научат тебя правильно играть в баскетбол», – рассказал Тейтум .

В минувшем сезоне Джейсон стал чемпионом НБА в качестве первой звезды «Селтикс».