Пол Джордж дебютировал за «Сиксерс» – 15 очков при 4 из 14 с игры и 7 потерях, поражение от «Санз»
Пол Джордж дебютировал за «Сиксерс».
Звездный форвард, который пропустил старт сезона из-за ушиба колена, набрал 15 очков, 5 подборов и 4 передачи при 4 из 14 с игры и 7 потерях.
«Филадельфия» в гостях проиграла «Финиксу» – 116:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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