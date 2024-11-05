7

Дэмиан Лиллард о старте «Милуоки» 1-6: «Это отвратительно»

Дэмиан Лиллард высказался о старте сезона для «Милуоки».

«Только потому, что это старт 1-6, это отвратительно. Но если посмотреть на общую картину, сезон очень длинный. Осталось 75 матчей. Я был в командах, которые выигрывали 16 матчей подряд, 14 подряд.

Иногда ты просто скатываешься в канаву. Иногда это случается в середине сезона, это может случиться ближе к концу сезона, но из-за того, что это происходит в начале, и у нас одна победа и шесть поражений, это просто выглядит по-другому.

Благодаря тем, кто есть в нашей команде — Яннис, Крис, я, Бобби, Брук — у нас опытная, талантливая команда. Мы способны на многое.

После последних матчей против лучших команд, таких как «Кливленд» и «Бостон», мы знаем, на что способны, нам нужно лишь собраться. У нас впереди много матчей, чтобы сделать это. Поэтому у нас есть все основания продолжать бороться. Мы найдем путь назад», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМилуоки
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
1 победа и 6 поражений – худший старт сезона в карьерах Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда
19сегодня, 04:32
Блок-шоты переоценены? «Милуоки» тонет из-за дырявой защиты на периметре
123 ноября, 11:05
75 очков от Лилларда и Янниса мало. Донован Митчелл утопил «Бакс» на последней секунде
123 ноября, 10:10
Бросок Донована Митчелла на последних секундах принес «Кливленду» 7-ю победу подряд на старте сезона
73 ноября, 06:48Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джоэл Эмбиид может вернуться в среду в матче против «Клипперс»
13 минут назад
Пол Джордж о решающем броске: «Думал, что отстаем на одно очко. Очередная идиотская ошибка»
250 минут назад
Игровая атрибутика Майкла Джордана продана на аукционе за 8,5 миллиона долларов
2сегодня, 14:01Фото
Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»
6сегодня, 13:27
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом
сегодня, 13:09
Леброну не понравился вопрос журналиста о возможных последствиях для «Лейкерс» в случае вылета Дэвиса
8сегодня, 10:13
«Приземлился на то самое место, которое меня убивает». Энтони Дэвис усугубил травму стопы
5сегодня, 09:54
Док Риверс: «Милуоки» будет в плей-офф. Не беспокоюсь об этом»
35сегодня, 09:39
Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 09:13Видео
Леброн Джеймс: «Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают, когда нет. Надо продолжать работать»
8сегодня, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джей Джей Редик: «Мы все разочарованы»
17 минут назад
«Нью-Йорк» подпишет двусторонний контракт с Бу Буи
134 минуты назад
Камар Болдуин получил грузинское гражданство
1сегодня, 14:45
Евгений Гомельский о сборной России: «В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми»
сегодня, 13:43
Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона
2сегодня, 13:36
Сергей Кущенко: «Впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева. Он может стать одним из лучших центровых Единой лиги»
сегодня, 12:34
Скотти Барнсу не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости
сегодня, 12:05
Пол Джордж о дебюте: «Мне нужно разыграться. Хорошая новость в том, что физически чувствовал себя отлично»
сегодня, 11:46
Крис Пол: «Будем биться за Поповича»
7сегодня, 11:25
Сергей Кущенко об уровне легионеров Лиги ВТБ: «Не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень»
1сегодня, 11:19