Дэмиан Лиллард о старте «Милуоки» 1-6: «Это отвратительно»
«Только потому, что это старт 1-6, это отвратительно. Но если посмотреть на общую картину, сезон очень длинный. Осталось 75 матчей. Я был в командах, которые выигрывали 16 матчей подряд, 14 подряд.
Иногда ты просто скатываешься в канаву. Иногда это случается в середине сезона, это может случиться ближе к концу сезона, но из-за того, что это происходит в начале, и у нас одна победа и шесть поражений, это просто выглядит по-другому.
Благодаря тем, кто есть в нашей команде — Яннис, Крис, я, Бобби, Брук — у нас опытная, талантливая команда. Мы способны на многое.
После последних матчей против лучших команд, таких как «Кливленд» и «Бостон», мы знаем, на что способны, нам нужно лишь собраться. У нас впереди много матчей, чтобы сделать это. Поэтому у нас есть все основания продолжать бороться. Мы найдем путь назад», – сказал разыгрывающий «Милуоки».
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